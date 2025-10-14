Caronte & Tourist porta il Villaggio della Salute Komen a Messina

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato questa mattina a Villa Dante il Villaggio della Salute Komen, promosso da Caronte & Tourist in collaborazione con il Comune di Messina e Messina Social City. Subito dopo il taglio del nastro, la Carovana ha accolto decine di donne per screening gratuiti di prevenzione dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

