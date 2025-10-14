Carlos Santana non ha presentato nessuna petizione per sostituire Bad Bunny all’Halftime Show | il chitarrista smentisce i rumors

Carlos Santana si è affrettato a smentire le voci che lo vorrebbero contrario alla decisione della NFL di affidare a Bad Bunny l’ Halftime Show del Super Bowl 2026. In un comunicato il chitarrista ha smentito le voci di una petizione da lui firmata per chiedere la sostituzione dell’artista portoricano e ha dichiarato: «Mi congratulo e celebro il successo di Bad Bunny e la sua posizione attuale nel mondo e al Super Bowl». «Mi sento in totale sintonia con ciò che sta facendo», ha proseguito, «perché siamo qui per utilizzare l’arte per avvicinare il mondo all’armonia e all’unità. Viviamo, tuttavia, in un’epoca di paura, divisione, separazione, superiorità e inferiorità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Carlos Santana non ha presentato nessuna petizione per sostituire Bad Bunny all’Halftime Show: il chitarrista smentisce i rumors

