Carlos Augusto pronto dal 1? con il Brasile contro il Giappone? Cosa filtra sul giocatore nerazzurro
Inter News 24 Carlos Augusto, Ancelotti pronto a dare una nuova chance al terzino dell’Inter? Le ultime sul giocatore brasiliano in forza ai nerazzurri. Il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, sta valutando diversi cambi in vista della sfida amichevole contro il Giappone. Dopo il netto successo per 5-0 contro la Corea del Sud, il tecnico italiano intende testare nuovi uomini e nuove soluzioni tattiche, garantendo anche minutaggio ai giocatori meno impiegati. Tra questi figura Carlos Augusto, esterno dell’Inter, che potrebbe partire titolare, cogliendo un’importante occasione per mettersi in mostra in vista dei prossimi impegni internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ancelotti rivoluziona il Brasile: otto cambi contro il Giappone, chance da titolare per Carlos Augusto - X Vai su X
Sommer e Carlos Augusto elogiano l’Inter In un video lanciato sul canale YouTube dei nerazzurri, i due giocatori svelano cosa significa per loro questo club: una grande squadra, con una grande storia ? #Sommer #CarlosAugusto #Inter #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook
Giappone-Brasile, Ancelotti valuta 8 cambi: per Carlos Augusto possibile chance dal 1' - Il tecnico italiano valuta otto cambi rispetto alla gara contro la Corea del Sud. Secondo msn.com
Qui nerazzurri. Torna Carlos Augusto. Asllani pronto in regia - Ci sono ancora sei giocatori dell’Inter chiamati a giocare con le nazionali: Taremi (Kirghizistan- Lo riporta ilgiorno.it
Inter, Carlos Augusto: 'Pronto a fermare Pereyra. Scudetto? Vedremo più avanti, non pensiamo al derby' - Il terzino dell'Inter, oggi impiegato da braccetto difensivo, Carlos Augusto, ha parlato sia a Sky che a Dazn che a InterTv nel prepartita della sfida che vedrà i nerazzurri affrontare l'Udinese nel ... Secondo calciomercato.com