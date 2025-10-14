Carlos Augusto Inter primo incontro per il rinnovo | emerge questa sensazione

Inter News 24 Carlos Augusto Inter, le ultime sul ruolo dell’esterno brasiliano con Chivu dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Adesso, per l’ Inter, la priorità è tutta rivolta al campo. Con il rientro dalla sosta, infatti, si profilano scontri diretti di grande importanza: Roma, Union Saint-Gilloise, Napoli e Fiorentina sono i prossimi avversari, un calendario che non ammette distrazioni. La squadra nerazzurra vuole infatti iniziare a fare una bella figura anche nei match contro le dirette rivali per il titolo. Tuttavia, sebbene l’attenzione sia focalizzata sui prossimi impegni, Calciomercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto Inter, primo incontro per il rinnovo: emerge questa sensazione

