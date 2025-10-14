Carlos Augusto Inter il retroscena a sorpresa | Quando quel top club si è presentato con un’offerta i nerazzurri non si sono nemmeno seduti al tavolo!

Carlos Augusto Inter, il retroscena: «Quando quel top club si è presentato, i nerazzurri non si sono nemmeno seduti al tavolo!». Ecco chi lo voleva. Nonostante un calendario fitto di impegni complicati, la dirigenza dell'Inter non perde di vista la programmazione futura e le questioni di mercato. Tra i dossier più importanti sul tavolo c'è quello relativo a Carlos Augusto, il cui rendimento eccezionale ha convinto il club a blindarlo, mettendo in agenda un rinnovo con adeguamento del contratto. Un rinnovo per premiare il rendimento. Come riportato da Calciomercato.com, la situazione contrattuale dell'esterno brasiliano è una delle priorità in Viale della Liberazione.

