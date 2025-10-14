Carlo Lucarelli a Maranello Incontra | il maestro del noir presenta il suo nuovo romanzo Almeno tu

Modenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue “Maranello Incontra”, ciclo di appuntamenti con protagonisti di primo piano della cultura italiana. Mercoledì 15 ottobre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma un incontro con Carlo Lucarelli, in un dialogo sul romanzoAlmeno tu”, con ingresso gratuito senza prenotazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

