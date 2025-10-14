Carlo Lucarelli a Maranello Incontra | il maestro del noir presenta il suo nuovo romanzo Almeno tu
Prosegue “Maranello Incontra”, ciclo di appuntamenti con protagonisti di primo piano della cultura italiana. Mercoledì 15 ottobre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma un incontro con Carlo Lucarelli, in un dialogo sul romanzo “Almeno tu”, con ingresso gratuito senza prenotazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
