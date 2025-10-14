Carlo e William insieme per il clima | rotta su COP30 e Earthshot

Un’uscita pubblica attesa da mesi ha riportato sotto i riflettori re Carlo e il principe William: padre e figlio sono apparsi insieme a Londra per un appuntamento dedicato al clima, segnando un passaggio simbolico in vista del vertice Onu di Belém e dell’evento Earthshot a Rio de Janeiro. Un gesto pubblico che pesa oltre le . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Carlo e William insieme per il clima: rotta su COP30 e Earthshot

Contenuti che potrebbero interessarti

Il principe William parteciperà a COP30 sulle orme di re Carlo Vai su X

Famiglia reale: pare che il principe William abbia litigato con re Carlo, i motivi? I cambiamenti che l'erede vorrebbe apportare alla monarchia https://www.donnamoderna.com/people/personaggi/famiglia-reale-il-principe-william-litiga-con-re-carlo-e-spiega-c - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo e il principe William, insieme dopo le tensioni: il gesto che sorprende tutti - Nonostante le recenti voci di tensione che hanno circolato sulla stampa, re Carlo III e il principe William hanno voluto offrire una chiara immagine di ... Secondo thesocialpost.it

Evento raro a Londra, re Carlo e William insieme a un evento per l’ambiente: tensioni superate? - (Adnkronos) – Nonostante le voci che circolano sul loro rapporto, giovedì scorso re Carlo e il principe William hanno mostrato in pubblico di essere molto uniti. Si legge su msn.com

Come sta Re Carlo? La terribile verità di un insider - Le condizioni di Re Carlo destano preoccupazione: un insider rivela un peggioramento evidente della salute e tensioni familiari che emergono davanti al pubblico. Si legge su money.it