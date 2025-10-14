Carica in auto la ex E finisce in manette

Trovano in auto un 56enne con la ex compagna per i cui maltrattamenti l’uomo aveva il braccialetto elettronico: è stato arrestato. I carabinieri della stazione di Vergato hanno arrestato il 56enne straniero, un tunisino, già noto alle forze dell’ordine, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, già col braccialetto elettronico e destinatario di una denuncia per maltrattamenti da parte della ex compagna. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, procedevano all’identificazione di tre persone a bordo di un’autovettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carica in auto la ex. E finisce in manette

