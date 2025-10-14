Carenza di organico all’Asp la Fials sostiene la proposta di Pace | Da 24 a 36 ore per oltre 300 lavoratori

Un’integrazione oraria da 24 a 36 ore settimanali per il personale part-time dell’Asp di Agrigento, con l’obiettivo di colmare la carenza di organico e ridurre il precariato. È la proposta rilanciata dalla Fials provinciale in una nota a firma del segretario Amedeo Fuliano, che accoglie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altre letture consigliate

Giustizia alle prese con la carenza di organico: a Lecce decine di udienze in Appello rinviate, anche al 2027. Il rischio prescrizione per i reati minori così è dietro l'angolo. La cosiddetta "amnistia strisciante" entra nel vivo. - facebook.com Vai su Facebook

La nuova sfida di Cesare Parodi: intelligenza artificiale, violenza di genere e carenza di organico alla Procura di Alssandria - X Vai su X

Oss e formazione complementare. Fials: “Non è con la delibera del Veneto che si risolve la carenza infermieristica” - sanitario dia e possa dare un grande contributo alla garanzia del diritto alla salute dei cittadini” ma “un surplus di ore formative non può essere ... Riporta quotidianosanita.it

Nuovi presidente e quattro magistrati: in Tribunale carenza di organico risolta - È considerato un altro passo verso la fine dell’emergenza giudici in tribunale, una delle più difficili dagli anni ‘80, con la proposta del Csm di nominare Gian Luca Soana nuovo presidente. Come scrive ilmessaggero.it

Schillaci, riforma professioni sanitarie contro carenza organico - La riforma delle professioni sanitarie, appena approvata dal Cdm, "è una riforma attesa da anni che punta a contrastare le carenze di organico, a sburocratizzare il sistema e a valorizzare le ... Segnala ansa.it