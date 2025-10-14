Carenza di organico all’Asp la Fials sostiene la proposta di Pace | Da 24 a 36 ore per oltre 300 lavoratori

Un’integrazione oraria da 24 a 36 ore settimanali per il personale part-time dell’Asp di Agrigento, con l’obiettivo di colmare la carenza di organico e ridurre il precariato. È la proposta rilanciata dalla Fials provinciale in una nota a firma del segretario Amedeo Fuliano, che accoglie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

