I caregiver come ‘libri’ con una storia da raccontare. È questa l’idea a cui di ispira l’iniziativa della ‘ Biblioteca vivente dei caregiver familiari ’, che sabato dalle 15.30 alle 18.30, sarà ospitata dalla Sala della Musica, in occasione del ‘ Counseling Day 2025 ’. Un’iniziativa dedicata all’ascolto, alla relazione e alla valorizzazione delle storie personali. Un appuntamento, come spiegato dalle counselor professioniste Eleonora Boarini e Cecilia Sorpilli, fondatrici del progetto ‘ Voce al Caregiver ’, la cui finalità è quella di offrire uno spazio di ascolto autentico, sostegno emotivo e crescita personale a chi si prende cura degli altri, sia in ambito familiare che professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caregiver, ‘libri viventi’. I racconti di chi assiste