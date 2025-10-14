Cards against humanity come un gioco di carte ha trollato il governo Trump per sfuggire ai dazi

L'azienda che produce il gioco ha trovato un espediente brillante per non pagare le imposte volute dal presidente, senza rinunciare a qualche frecciata.

