Carcere Livorno in arrivo 14 nuovi agenti di polizia penitenziaria Il sindacato | Bene ma restano i troppi problemi strutturali

Livornotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al carcere di Livorno hanno iniziato a prestare servizio 14 nuovi agenti della polizia penitenziaria giunti direttamente dal 185esimo corso di formazione. Ad annunciarlo è il sindacato Sinappe tramite il segretario Agostino Candia che dà “un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Carcere Livorno Arrivo 14