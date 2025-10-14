Carcere Livorno ecco 14 nuovi agenti di polizia penitenziaria Il sindacato | Bene ma restano i troppi problemi strutturali

Livornotoday.it | 14 ott 2025

Al carcere di Livorno hanno iniziato a prestare servizio 14 nuovi agenti della polizia penitenziaria giunti direttamente dal 185esimo corso di formazione. Ad annunciarlo è il sindacato Sinappe tramite il segretario Agostino Candia che dà “un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

