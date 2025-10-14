Carcere Livorno ecco 14 nuovi agenti di polizia penitenziaria Il sindacato | Bene ma restano i troppi problemi strutturali
Al carcere di Livorno hanno iniziato a prestare servizio 14 nuovi agenti della polizia penitenziaria giunti direttamente dal 185esimo corso di formazione. Ad annunciarlo è il sindacato Sinappe tramite il segretario Agostino Candia che dà “un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Livorno: giovane agli arresti domiciliari passa al carcere, a causa delle inottemperanze. Livorno: poiché commetteva illeciti nonostante fosse agli arresti domiciliari, la posizione di un giovane si è aggravata ed è passato alla custodia in carcere. #notizie #ne - facebook.com Vai su Facebook
Livorno, balenottera trovata morta davanti alla Terrazza Mascagni: è lunga 14 metri - Questa mattina Livorno si è svegliata con la carcassa di un grosso cetaceo spiaggiata davanti alla Terrazza Mascagni. Segnala ilmessaggero.it