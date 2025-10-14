Carcere di Avellino la ConSiPe denuncia gravi criticità

Tempo di lettura: 2 minuti Ha rilevato gravi criticità, la delegazione della Con.Si.Pe. che ieri si è recata in visita al carcere di Avellino. La delegazione composta dal vicepresidente Luigi Castaldo, dal segretario regionale Tommaso De Lia e dai vice segretari regionali Giuseppe Calzo e Giuseppe Dello Iacono, si è recata nella Casa Circondariale “Antimo Graziano” per verificare le condizioni di lavoro e la sicurezza del personale di Polizia Penitenziaria. “La visita ha evidenziato gravi criticità, – si legge nella nota – in particolare legate alla carenza di personale. L’infermeria centrale, unica struttura sanitaria dell’Istituto, risulta in condizioni fatiscenti e priva di acqua nelle ore serali e notturne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

