Carcere allo sbando | Agenti aggrediti durante perquisizione

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora tensione alta al C.C. di Avellino: agenti aggrediti durante una perquisizione. Durante i controlli, è stato rinvenuto uno smartphone occultato, provocando una reazione violenta da parte dei detenuti contro la Polizia Penitenziaria. La segnalazione arriva da Troise Raffaele, Responsabile della Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. Sembrerebbe che, nella mattinata odierna, durante una perquisizione ordinaria all’interno dei reparti detentivi comuni, successivamente al ritrovamento di uno smartphone occultato nel bagno, i detenuti, all’atto della contestazione, si siano scagliati contro gli Agenti, spintonandoli e colpendoli, ed uno di questi ultimi sia stato raggiunto anche da uno sputo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carcere allo sbando: Agenti aggrediti durante perquisizione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Crolla un tetto nel carcere romano, un centinaio di detenuti trasferiti in #Sardegna. Scoppia la polemica - facebook.com Vai su Facebook

Caos nel carcere di Taranto: detenuti aggrediscono agenti, panico e feriti dopo due ore di violenza - Duplice aggressione all’interno della casa circondariale: momenti di terrore per il personale penitenziario, turni massacranti e carenza di oltre 60 agenti aggravano la crisi della sicurezza jonica ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Detenuto tenta di strangolare un agente e ferisce un altro: paura al carcere di Uta - Un detenuto ha prima cercato di strangolare un poliziotto, poi ha attaccato gli altri intervenuti per aiutarlo: ira del sindacato Sappe ... Si legge su cagliaripad.it

Torino, tre agenti aggrediti nel carcere Lorusso e Cutugno: «La situazione è fuori controllo» - Nuovo episodio di violenza nel penitenziario torinese: tre poliziotti feriti mentre tentavano di soccorrere un detenuto. Come scrive giornalelavoce.it