Carabinieri trasportano un rene con la supercar | da Varese ad Ancona in sole quattro ore per il trapianto salvavita

Anconatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA- Dall’ospedale di Varese all’ospedale regionale di Ancona in sole quattro ore per trasportare un rene. È la missione compiuta questa mattina dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, che hanno viaggiato per centinaia di chilometri a bordo di una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

