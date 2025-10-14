Carabinieri trasportano un rene con la supercar | da Varese ad Ancona in sole quattro ore per il trapianto salvavita
ANCONA- Dall’ospedale di Varese all’ospedale regionale di Ancona in sole quattro ore per trasportare un rene. È la missione compiuta questa mattina dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, che hanno viaggiato per centinaia di chilometri a bordo di una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
