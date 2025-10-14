Carabinieri morti nell’esplosione è arrivata la decisione di Giorgia Meloni
C'è un silenzio che oggi attraversa l'Italia intera, una pausa che ferma il ritmo di ogni giornata. In queste ore, le emozioni si mescolano: incredulità, tristezza, orgoglio e una commozione che accomuna chiunque abbia seguito la notizia. Ma cosa ha davvero scosso così profondamente il Paese? Una tragedia improvvisa, un sacrificio che nessuno avrebbe voluto raccontare: tre uomini, tre storie diverse unite da una divisa e da un destino comune. La loro scomparsa, avvenuta in un attimo durante un'operazione, ha lasciato un vuoto che sembra impossibile da colmare. Il silenzio che parla: un gesto che unisce istituzioni e cittadini.
Carabinieri morti in esplosione durante sgombero nel Veronese, Maria Luisa Ramponi un anno fa: «Abbiamo riempito di gas la casa»
Tre carabinieri sono morti nella notte in un'esplosione durante uno sgombero a Castel d'Azzano, nel Veronese. Fermati due fratelli e la sorella, proprietari dell'edificio. Nella casa trovate bombole e molotov: la Procura parla di un atto premeditato.
