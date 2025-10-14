Carabinieri morti nell' esplosione di un casolare | uno è bresciano

C'è anche un carabiniere di origine bresciana tra le tre vittime della devastante esplosione avvenuta nella notte a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. È Valerio Daprà, brigadiere capo: nato a Brescia nel 1969, aveva appena festeggiato i 56 anni lo scorso 9 ottobre. Prestava servizio presso.

Una tragedia che colpisce al cuore l'Italia: tre Carabinieri morti mentre facevano il loro dovere. Marco, Davide e Valerio servivano lo Stato, non meritavano di morire così. Profondo cordoglio alle famiglie e all'Arma dei Carabinieri.

Le vittime si chiamavano Marco Piffari, 56 anni, Valerio Daprà, 56 anni e Davide Bernardello, 36 anni. Sono i tre carabinieri morti nell'esplosione

Chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare nel veronese, il ministro Piantedosi: «Un bilancio terribile, molto doloroso, drammatico» - I militari e la polizia erano intervenuti per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone.

Carabinieri morti nell'esplosione a Verona, tra le vittime il bresciano Valerio Daprà - Nell'Arma dal 1988, lascia la compagna e un figlio di 26 anni ...

Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari: chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare - Li avevano mobilitati nel cuore della notte, per andare a dare supporto ai colleghi impegnati in una perquisizione finalizzata allo sgombero.