Carabinieri morti nell’esplosione a Verona tra le vittime il bresciano Valerio Daprà

Brescia, 14 ottobre 2025 – Aveva 56 anni ed era nato a Brescia il brigadiere capo qualifica scelta Valerio Daprà, uno dei tre carabinieri morti la notte scorsa per un’esplosione durante lo sgombero di un casolare a Castel D’Azzano, in provincia di Verona). Le vittime. Lascia una compagna e un figlio di 26 anni. Nato il 9 ottobre del 1969, Daprà si era arruolato nel 1988 ed apparteneva al Radiomobile di Padova, così come il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36enne di Camposampiero (Padova), un’altra delle vittime. Il terzo carabiniere morto è il luogotenente Marco Piffari, 56anni, anche lui residente in provincia di Padova, comandante della Squadra Operativa Supporto del Battaglione Mobile di Mestre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carabinieri morti nell’esplosione a Verona, tra le vittime il bresciano Valerio Daprà

