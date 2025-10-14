Carabinieri morti nell' esplosione a Castel d' Azzano | si chiamavano Marco Piffari Davide Bernardello e Valerio Daprà

«Morti mentre facevano il loro dovere». I tre carabinieri rimasti vittime nell'esplosione di Castel d'Azzano sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il. 🔗 Leggi su Leggo.it

