Carabinieri morti nell' esplosione a Castel d' Azzano | si chiamavano Marco Piffari Davide Bernardello e Valerio Daprà Mattarella | Sconcerto e dolore

«Morti mentre facevano il loro dovere». I tre carabinieri rimasti vittime nell'esplosione di Castel d'Azzano sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà.

