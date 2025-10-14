Carabinieri morti nell' esplosione a Castel d' Azzano 3 fratelli l' avrebbero provocata per fermare uno sgombero

Tre fratelli avrebbero causato l'esplosione del casolare di Castel d'Azzano per impedire lo sgombero: un metodo minacciato già in due occasioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

