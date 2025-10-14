Carabinieri morti lo sfogo shock di Mario Giordano | Ora basta ecco cosa dobbiamo fare

Un'esplosione improvvisa, un intervento ordinario trasformato in tragedia, tre servitori dello Stato che hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio dovere. La notizia della morte di tre carabinieri durante uno sgombero abitativo ha scosso l'Italia intera, riportando al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza delle forze dell'ordine, degli sgomberi forzati, della legalità e delle occupazioni abusive. Leggi anche: «Gesto di assoluta follia». Esplosione a Castel d'Azzano, morti i 3 carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello: la ricostruzione spaventosa Il dolore per quanto accaduto è stato unanime, ma non sono mancate polemiche, soprattutto dopo la pubblicazione di un post su X (ex Twitter) da parte del giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano, che ha utilizzato toni molto netti per denunciare — a suo dire — l'eccessiva tolleranza verso chi infrange la legge.

