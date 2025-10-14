Carabinieri morti durante lo sgombero il dramma ci aiuta a riflettere | perché proteggere la prima casa è urgente

La morte di tre servitori dello Stato durante uno sgombero in Veneto ci ha strappato il respiro e imposto una verità semplice e terribile: la forza e la legge non escludono il dolore, né cancellano la necessità di risposte umane e politiche. Vorrei partire da qui, dal lutto e dal rispetto per chi ha perso la vita nell’adempimento del dovere, per sostenere però con la stessa fermezza un principio che ritengo irrinunciabile: la prima casa è sacra e la sua inviolabilità deve essere uno dei cardini di una società civile. Difendere questo principio non significa legittimare atti criminali o giustificare la violenza, significa piuttosto costruire meccanismi che prevengano la disperazione fino al punto che qualcuno pensi di mettere in pericolo vite umane pur di non cedere la propria abitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Carabinieri morti durante lo sgombero, il dramma ci aiuta a riflettere: perché proteggere la prima casa è urgente

