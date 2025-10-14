Carabinieri morti durante lo sgombero | già nel 2024 i fratelli avevano aperto il gas per evitare lo sfratto

L’ esplosione durante le operazioni di sgombero a Castel D’Azzano, è costata la vita a tre carabinieri, è una vicenda che si trascina da anni e aveva rischiato di trasformarsi in tragedia, come avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Era uno sgombero considerato a rischio: sul posto c’erano infatti anche le Unità operative di pronto intervento dei carabinieri, specializzate in azioni antiterrorismo. Già un anno fa, ad ottobre 2024, Franco Ramponi, 64 anni, allevatore e agricoltore e la sorella Maria Luisa, 58, dovevano lasciare la loro abitazione di via San Martino, ma all’arrivo dell’ufficiale giudiziario il terzo fratello, Dino, aveva riempito la casa di gas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carabinieri morti durante lo sgombero: già nel 2024 i fratelli avevano aperto il gas per evitare lo sfratto

Leggi anche questi approfondimenti

Casa sgomberata presso Verona, esplosione, morti 3 carabinieri. Fermate due persone - X Vai su X

Ultim'ora. Tre carabinieri sono morti dopo l'esplosione durante lo sgombero di un'abitazione. In pochi attimi tutto si è sbriciolato. Una decina di persone, tra militari e agenti di polizia, sono rimaste ferite - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione durante lo sgombero di una palazzina a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 15 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un ... Scrive ilgazzettino.it

Castel d'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare. Morti 3 carabinieri, fermati 2 fratelli - Un’esplosione improvvisa, un boato che ha squarciato il silenzio della campagna veronese. Come scrive iltempo.it

Esplosione durante uno sgombero: muoiono 3 carabinieri, 13 i feriti. Fermati due 60enni - Procuratore di Verona, 'una tragedia incredibile'. Riporta ansa.it