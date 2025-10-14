Carabinieri morti cordoglio di Meloni

10.30 "Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre Carabinieri e il ferimento di altri 13 tra militari dell'Arma, Vigili del fuoco e Polizia, a seguito di una esplosione mentre era in corso un'operazione di sgombero nel Veronese". Lo scrive la premier Meloni su X. "Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ci richiama al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve l'Italia e e i suoi cittadini". La premier ha telefonato al Comandante dell'Arma Luongo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

