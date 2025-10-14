Carabinieri | esplosione durante la perquisizione di un’abitazione…

Tre carabinieri (Marco Piffari e Valerio Daprà, entrambi di 56 anni, e Davide Bernardello, 36 anni) sono morti e quindici tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco hanno riportato ferite in un’esplosione che ha coinvolto un casolare di un piccolo paese in provincia di Verona, ossia Castel D’Azzano. Le forze di polizia erano intervenute per perquisire l’abitazione: al momento della deflagrazione – causata probabilmente dai suoi occupanti – all’interno c’erano tre persone, tre fratelli (due uomini e una donna). Sono stati tutti fermati. L’intero casolare è poi imploso causando ferite mortali agli agenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

