Carabinieri del NAS di Salerno sequestrati sessanta confezioni di gel semipermanente contenente TPO | deferito il titolare dell’attività

I Carabinieri del N.A.S. di Salerno hanno sequestrato sessanta confezioni di gel semipermanente per unghie in un negozio del capoluogo che contenevano TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), sostanza vietata in quanto classificata potenzialmente cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione. Il titolare dell’attività commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile della diffusione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti sostanze vietate e pericolose per la salute pubblica. Dal 1° settembre 2025, in tutta l’Unione Europea, vige il divieto di utilizzare Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) o Dimethylotolylamine (DMTA) nelle formulazioni professionali come fotoiniziatori, composti che permettono agli smalti di indurirsi rapidamente. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Carabinieri del N.A.S. di Salerno, sequestrati sessanta confezioni di gel semipermanente contenente TPO: deferito il titolare dell’attività

