carabattole parco chiuso fino al 30 ottobre

Il parco di Carabattole è chiuso per lavori fino al 30 ottobre. Si tratta di un intervento sul laghetto all'interno del parco, per un costo totale di 60mila euro, finanziato per 40mila euro dall'Autorità Idrica Toscana e con risorse dell'amministrazione comunale per 20.000 euro. I lavori, come aveva annunciato il sindaco Luca Benesperi, in fase di aggiudicazione del finanziamento dell'Autorità idrica Toscana, consistono nella realizzazione di un più efficiente pozzo artesiano, della profondità di circa quaranta metri, nell'installazione di giochi d'acqua necessari all'ossigenazione, lo svuotamento completo del lago e la pulizia mediante aspirazione della melma depositata sul fondo.

