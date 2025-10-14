Cara è la megera che scrive Sabrina Colle compagna di Vittorio Sgarbi rompe il silenzio | la lettera in tv

«Cara Patrizia, è la ‘megera’ che scrive. La perfida sfruttatrice di chissà cosa e chissà chi, la stratega diabolica che vuole fare terra bruciata intorno perché solo lei possa governare la situazione a suo piacimento». Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, rompe il silenzio con una lettera indirizzata all’opinionista Patrizia Groppelli che verrà letta e commentata a Dentro la Notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle 17.00. La compagna dell’ex sottosegretario alla cultura risponde direttamente a Evelina, la figlia di Sgarbi, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre e non ha espresso apprezzamenti verso Colle. 🔗 Leggi su Open.online