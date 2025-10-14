Capolinea del bus sotto assedio | All’ospedale non fermiamo più Ridateci le sbarre anti incivili

Il problema è noto da mesi. Capolinea degli autobus in via Pergolesi, a due passi dall’ ospedale San Gerardo. Un punto nevralgico, da cui transitano ogni giorno migliaia di persone. E da cui muovono le linee 227, 204 e 206, dirette sul percorso urbano ed extraurbano. Il problema è la fame di parcheggi e l’ inciviltà in una zona frequentata non soltanto da persone dirette all’ospedale, ma anche da chi frequenta le strutture sportive dei dintorni. L’orario dalle 17 alle 21 quello più caldo. Quando il parcheggio degli autobus viene preso d’assalto da automobilisti che, indifferenti al fatto di entrare in una zona proibita, parcheggiano impunemente le proprie vetture, addirittura imboccando la corsia degli autobus contromano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

