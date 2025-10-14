Capo Verde va ai Mondiali | delirio e lacrime la grande festa nel minuscolo arcipelago africano
Il delirio sugli spalti, le lacrime dei calciatori in campo, la grande festa per le strade. A Capo Verde è successo l’impensabile: la Nazionale del minuscolo arcipelago africano di dieci isole nell’oceano Atlantico si è guadagnata una storica qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. I capoverdiani, grazie al successo per 3-0 contro l’Eswatini con reti di Livramento (ex Verona), Semedo e Stopira, si sono presi infatti il primo posto nel loro girone di qualificazione, davanti al Camerun. Dopo Uzbekistan e Giordania, Capo Verde è l’altra grande sorpresa che si presenterà l’11 giugno 2026 ai nastri di partenza della Coppa del Mondo di Canada, Stati Uniti e Messico: ovviamente un effetto dei primi Mondiali allargati a 48 Paesi, che se da un lato permette queste favole, dall’altro rischierà di offrire match molto squilibrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
