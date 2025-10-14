Capo Verde si qualifica ai Mondiali 2026 a 50 anni dopo l’indipendenza Reportage
Praia (Capo Verde). Il 5 luglio 1975, allo Stadio da Várzea, nella capitale Praia, la bandiera capoverdiana fu issata per la prima volta in occasione della proclamazione dell'indipendenza. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
#CapoVerde nella storia: è il secondo Paese più piccolo a qualificarsi ai #Mondiali. L'elenco completo della nazionali già qualificate alla rassegna iridata del 2026 Vai su X
LA STORIA È STATA SCRITTA: CAPO VERDE VA AL MONDIALE Grazie al 3-0 rifilato a eSwatini, Capo Verde giocherà la sua prima Coppa del Mondo: la Nazionale capoverdiana è la 22ª squadra qualificata al Mondiale 2026 Un traguardo storico per - facebook.com Vai su Facebook
Capo Verde si qualifica ai Mondiali 2026 a 50 anni dopo l'indipendenza. Reportage - 000 abitanti nel secondo paese più piccolo di sempre a qualificarsi per il torneo dopo l’Islanda nel 2018 ... Lo riporta ilfoglio.it
Capo Verde qualificata ai Mondiali 2026, curiosità sulla nazionale africana - Capo Verde ha vinto aritmeticamente il suo girone, precedendo in classifica il ben più quotato Came ... Come scrive sport.sky.it
Capo Verde ai Mondiali: è la nazione più piccola della storia a qualificarsi trascinata dall'ex Verona Livramento - Capo Verde ai Mondiali 2026, superato in classifica il blasonato Camerun: decisivi i gol dell'attaccante ex Verona, Livramento ... Lo riporta sport.virgilio.it