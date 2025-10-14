Capo Verde riscrive la storia del calcio | il più piccolo stato di sempre si qualifica al Mondiale 2026
Un sogno che diventa realtà. Grazie alla vittoria ottenuta contro Estewaini per 3-0, Capo Verde si è qualificato per la prima volta nella propria storia ai Mondiali di calcio, ed è altresi il più piccolo stato africano(mezzo milione di persone), il secondo dopo l’Islanda nel 2018, a partecipare alla fase finale di un torneo iridato. LA NAZIONALE DI CAPO VERDE Gli Squali blu, come vengono soprannominati in patria, erano riusciti a qualificarsi soltanto in quattro occasioni della fase finale della Coppa d’Africa, raggiungendo al massimo i quarti di finale nel 2013 e nel 2018. Nella loro bacheca figura un solo trofeo, la Coppa Amilcar Cabral ( un torneo tra Nazionali dell’Africa Occidentale disputata tra il 1979 e il 2007), vinta nel 2000 in finale contro il Senegal. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
