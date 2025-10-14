Capo Verde prima storica qualificazione al Mondiale | la festa dei tifosi
Capo Verde ha staccato il pass per la fase finale del Mondiale 2026: ecco la festa dei tifosi capoverdiani nel momento della qualificazione che è la prima volta nella storia del paese africano (video tratto da X) MONDIALE 2026, TUTTE LE NAZIONALI QUALIFICATE. 🔗 Leggi su Panorama.it
