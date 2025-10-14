Capo Verde fa la storia e si qualifica ai Mondiali Poi l’invasione di campo

(Adnkronos) – Capo Verde si è qualificato per i Mondiali 2026. La piccola Nazione africana, situata nell'arcipelago vulcanico al largo della costa nord-occidentale del continente, a 500 chilometri dalle coste del Senegal, ha scritto una nuova pagina della storia del calcio diventando il secondo Paese più piccolo (conta una popolazione di circa 560mila abitanti) a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Capo Verde ai Mondiali: è la nazione più piccola della storia a qualificarsi trascinata dall'ex Verona Livramento - Capo Verde ai Mondiali 2026, superato in classifica il blasonato Camerun: decisivi i gol dell'attaccante ex Verona, Livramento ... sport.virgilio.it scrive

