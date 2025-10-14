La prima, storica, qualificazione di Capo Verde alla fase finale di un Mondiale di calcio è una storia bellissima che vale la pena di essere raccontata. Mai una nazionale espressione di un paese così piccolo (4.033 chilometri quadrati) si era arrampicata fino al sogno del torneo iridato e solo una volta – Islanda nel 2018 in Russia – era successo a una nazionale con meno abitanti dei 611mila circa che popolano le isole capoverdiane e oltre 500 km di distanza dal Senegal. Insomma, la magia del calcio che ha anche qualche legame con l’Italia visto che l’eroe di questa storica qualificazione è stato Dailon Rocha Livramento, noto in Serie A per il suo passaggio con la maglia dell’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Capo Verde al Mondiale è una favola, ma la Fifa deve ripensare i criteri di qualificazione