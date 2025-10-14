Capitanata criminale l' ultimo dei latitanti e i fuggiaschi catturati | le storie di chi si è arreso alla ' Squadra Stato

Grazie a una serie di operazioni mirate, negli ultimi due anni la ‘Squadra Stato’ ha inferto un duro colpo alla ‘Quarta Mafia", rintracciando e assicurando alla giustizia alcuni dei criminali più pericolosi di Foggia e provincia: capiclan, sodali e malavitosi noti per la loro spregiudicatezza e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

