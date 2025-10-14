Capena muore il giostraio picchiato alla Sagra del Vino | ‘Papà era a terra non respirava più’

La tragedia alla Sagra del Vino. È morto Stefano Luigi Cena, 64 anni, il giostraio brutalmente aggredito durante una rissa scoppiata nella notte tra il 5 e il 6 ottobre alla Sagra del Vino e dell’Uva di Capena, a pochi chilometri da Roma. L’uomo, conosciuto in paese come Luigi, era stato ricoverato in coma all’ospedale Sant’Andrea in gravissime condizioni. Dopo oltre una settimana di agonia, il suo cuore ha smesso di battere il 14 ottobre. Secondo quanto ricostruito, la violenza sarebbe nata per un banale screzio sul pagamento di un giro di giostra, degenerato in una vera e propria spedizione punitiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Capena, muore il giostraio picchiato alla Sagra del Vino: ‘Papà era a terra, non respirava più’

