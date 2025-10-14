Inter News 24 L’ex allenatore di Roma, Juve e Milan, Fabio Capello, ha voluto dire la sua in vista del match tra i giallorossi e l’Inter di Chivu. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport in vista di Roma Inter di sabato sera, l’ex tecnico Fabio Capello ha analizzato così il momento delle due squadre. GASPERINI E CHIVU – « Aggressività, verticalità, pressione. Sì, ci sono punti di contatto. Gasperini applica la pressione a tutto campo, il suo “uomo su uomo” è un marchio di fabbrica che gli ha permesso di arrivare in alto con l’Atalanta e, adesso, con la Roma. Chivu viaggia in una direzione simile, ma meno esasperata, diciamo così: la pressione alta e la riaggressione permettono alla sua Inter di creare superiorità in attacco non appena recuperato il pallone, ma dietro la squadra rischia meno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capello si proietta a Roma Inter: «Mi aspetto una gara avvincente, ecco in che zona del campo si può decidere. Mi rivedo in Chivu, su Pio Esposito dico questo»