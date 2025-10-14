Capello pensa che la Juventus potrà vincere lo Scudetto? Cosa ha detto l’ex tecnico bianconero sulla corsa al titolo e la posizione dei bianconeri…Parole importanti!

Capello pensa che la Juventus può lottare per lo Scudetto? Cosa ha detto l’ex tecnico bianconero sulla lotta al titolo e la posizione del club. L’analisi di una leggenda, la sentenza di chi, di Scudetti, se ne intende. Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, ha disegnato la sua mappa per la corsa al titolo ai microfoni di Radio Serie A. Per “Don Fabio”, la lotta al vertice è una questione a cinque, una «grande battaglia» che vede i bianconeri pienamente in corsa. Una corsa a cinque per lo Scudetto. Secondo l’analisi di Capello, leggendario tecnico che ha vinto campionati in Italia e in Spagna, la Serie A di quest’anno è più aperta che mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

