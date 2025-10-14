Capello pensa che la Juventus potrà vincere lo Scudetto? Cosa ha detto l’ex tecnico bianconero sulla corsa al titolo e la posizione dei bianconeri…Parole importanti!
Capello pensa che la Juventus può lottare per lo Scudetto? Cosa ha detto l’ex tecnico bianconero sulla lotta al titolo e la posizione del club. L’analisi di una leggenda, la sentenza di chi, di Scudetti, se ne intende. Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, ha disegnato la sua mappa per la corsa al titolo ai microfoni di Radio Serie A. Per “Don Fabio”, la lotta al vertice è una questione a cinque, una «grande battaglia» che vede i bianconeri pienamente in corsa. Una corsa a cinque per lo Scudetto. Secondo l’analisi di Capello, leggendario tecnico che ha vinto campionati in Italia e in Spagna, la Serie A di quest’anno è più aperta che mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Se vuoi la piega perfetta per i tuoi capelli, devi pensare anche a proteggerli dal calore! Da provare l’olio di BALIQUE secco, non unge, non appesantisce ma protegge efficacemente chiudendo le squame dal capello #farmacia_ippodromo #beauty #infoutiliper - facebook.com Vai su Facebook
#Capello al #FestivaldelloSport: “#Roma da scudetto? Penso di sì. Ha qualità e un allenatore che sa dove vuole arrivare” #ASRoma - X Vai su X
Juventus, Capello polemico: “Gli scudetti sono 11, non 9” poi bacchetta Tudor. Dall’Inghilterra dura accusa a Don Fabio - Al Festival dello Sport di Trento, Fabio Capello torna a parlare dei due scudetti tolti alla Juventus e a lui, poi bacchetta Igor. Si legge su sport.virgilio.it
Pagina 2 | Calciopoli, Capello riapre la ferita: “Juve troppo forte”. E Trezeguet commuove: “Quando vai via…” - Indimenticabile quel gesto destinato alla tribuna: il gesto del numero e la sensazione, poi racconto, che ogni promessa fosse stata mantenuta. tuttosport.com scrive
Juve Milan spiegata da Capello: «I rossoneri hanno...» - Juve Milan, Fabio Capello, doppio ex della sfida, è convinto che Luka Modric possa essere la chiave di volta della gara dello Stadium Alla vigilia del cruciale scontro diretto di Serie A tra Juventus ... Segnala milannews24.com