Capello | Koné di un’altra categoria la Roma punti alla Champions

Nuova intervista al La Gazzetta dello Sport per Fabio Capello, ex allenatore giallorosso che ha fatto ancora una volta il punto su una Roma nella quale vede forza e potenzialità ancora grandi. “È una squadra che segue il suo allenatore e che in campo fa di tutto per applicare i principi di gioco di Gasperini. Sono convinto che il tempo aiuterà il gruppo a essere più efficace a livello realizzativo, anche se né Dovbyk né Ferguson mi sembrano top player lì davanti. Ma Gasp è un maestro nello sfruttare le potenzialità dei suoi calciatori. E poi in rosa c’è gente come Dybala e Soulé ( niente Italia per lui, ndr), del quale sono un fa dalla prima ora. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

