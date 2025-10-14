Capello | Koné di un’altra categoria la Roma punti alla Champions
Nuova intervista al La Gazzetta dello Sport per Fabio Capello, ex allenatore giallorosso che ha fatto ancora una volta il punto su una Roma nella quale vede forza e potenzialità ancora grandi. “È una squadra che segue il suo allenatore e che in campo fa di tutto per applicare i principi di gioco di Gasperini. Sono convinto che il tempo aiuterà il gruppo a essere più efficace a livello realizzativo, anche se né Dovbyk né Ferguson mi sembrano top player lì davanti. Ma Gasp è un maestro nello sfruttare le potenzialità dei suoi calciatori. E poi in rosa c’è gente come Dybala e Soulé ( niente Italia per lui, ndr), del quale sono un fa dalla prima ora. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Approfondisci con queste news
#Capello esalta #Kone: “Di un’altra categoria”. Poi il commento su #Gasperini ?https://romanews.eu/la-gazzetta-capello-esalta-kone-di-unaltra-categoria-poi-il-commento-su-gasperini/… #ASRoma #RomanewsEU - X Vai su X
E' tornata a volteggiare, il suo sorriso è tornato tra una prova e l'altra di danza, il capello biondo sbarazzino e lo sguardo che conquista! Francesca Fialdini è ritornata in attesa di farci sognare a Ballando con le Stelle!!! - facebook.com Vai su Facebook
Capello: 'Inter fuori categoria, Milan superiore alla Juventus' - L'ex allenatore e attuale opinionista sportivo Fabio Capello ha iniziato affermando che, al momento, il Milan sembra essere la squadra più sicura del suo futuro stagionale, con lo scudetto considerato ... it.blastingnews.com scrive
Serie C, i marcatori: Capello della Carrarese re a ora incontrastato della categoria - Nonostante il posticipo di questa sera, che vedrà contrapporsi Alessandria e Reggiana, si è di fatto chiusa la 4^ giornata del campionato di Serie C. Come scrive tuttomercatoweb.com
Capello: "Il problema di Leao è di testa. Ma appartiene alla categoria dei campioni" - Prova a rispondere Fabio Capello, all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Direi di sì, anche perché sulle capacità c’è poco da discutere. Secondo tuttomercatoweb.com