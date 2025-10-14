Capello elogia l’Inter | Sembra rinata ora può riprendersi la scena

Ilnerazzurro.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera, allo Stadio Olimpico, andrà in scena una sfida che promette scintille non solo per la classifica, ma anche per l’idea di calcio che rappresenta: Roma contro Inter, Gian Piero Gasperini contro Cristian Chivu. Tre punti separano le due squadre, ma la distanza filosofica tra i due tecnici è più sottile di quanto sembri: entrambi amano un calcio coraggioso, verticale, fondato su pressing e intensità. Come ha spiegato Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, “ ci sono punti di contatto evidenti tra Gasp e Chivu, anche se ognuno interpreta la pressione a modo suo”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

