Capello elogia l’Inter | Sembra rinata ora può riprendersi la scena

Sabato sera, allo Stadio Olimpico, andrà in scena una sfida che promette scintille non solo per la classifica, ma anche per l’idea di calcio che rappresenta: Roma contro Inter, Gian Piero Gasperini contro Cristian Chivu. Tre punti separano le due squadre, ma la distanza filosofica tra i due tecnici è più sottile di quanto sembri: entrambi amano un calcio coraggioso, verticale, fondato su pressing e intensità. Come ha spiegato Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, “ ci sono punti di contatto evidenti tra Gasp e Chivu, anche se ognuno interpreta la pressione a modo suo”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

