L'ex allenatore: "La forza degli allenatori di Roma e Inter è che sono bravi a entrare nella testa dei giocatori. Koné è di un’altra categoria: fa mezza squadra. Barella e Calha andavano piano, ora sono più tonici e cattivi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "A Gasp manca un top player. Chivu come me da giovane, con due principi ha rifatto l'Inter"