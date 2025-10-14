Capello | A Gasp manca un top player Chivu come me da giovane con due principi ha rifatto l' Inter

Gazzetta.it | 14 ott 2025

L'ex allenatore: "La forza degli allenatori di Roma e Inter è che sono bravi a entrare nella testa dei giocatori. Koné è di un’altra categoria: fa mezza squadra.  Barella e Calha andavano piano, ora sono più tonici e cattivi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

capello a gasp manca un top player chivu come me da giovane con due principi ha rifatto l inter

© Gazzetta.it - Capello: "A Gasp manca un top player. Chivu come me da giovane, con due principi ha rifatto l'Inter"

