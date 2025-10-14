Capello | A Gasp manca un top player Chivu come me da giovane con due principi ha rifatto l' Inter
L'ex allenatore: "La forza degli allenatori di Roma e Inter è che sono bravi a entrare nella testa dei giocatori. Koné è di un’altra categoria: fa mezza squadra. Barella e Calha andavano piano, ora sono più tonici e cattivi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Capello: "Gasp ha la mentalità vincente che a Roma è difficile da inculcare" #ASRoma - X Vai su X
Siparietto social tra Svilar ed El Shaarawy dopo l'allenaemnto odierno. Pisilli show con l'Under 21. Totti: "Campionato equilibrato". Capello: "Scudetto possibile" Tutte le news della giornata giallorossa - facebook.com Vai su Facebook
Capello: “Mi rivedo in Chivu, la sua Inter in espansione. Pio? Basta guardarlo…” - Il pensiero dell'ex allenatore a proposito del rumeno seduto sulla panchina nerazzurra e non solo in vista di Roma- Segnala msn.com
Capello: “Koné di un’altra categoria. La Roma deve puntare alla Champions” - L'ex allenatore: "Chivu e Gasperini bravi a entrare nella testa dei giocatori. Secondo msn.com
Capello e i problemi del Milan: "È sinistra-dipendente e poi manca un'alternativa a Giroud" - Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'ex allenatore del Milan Fabio Capello s'è così espresso sui problemi della squadra rossonera nettamente battuta mercoledì al Parco dei Principi dal PSG: "A ... Secondo tuttomercatoweb.com