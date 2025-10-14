Caos rifiuti entro la prossima settimana una commissione consiliare ad hoc
Verrà convocata entro la prossima settimana una commissione consiliare ad hoc sulla situazione dei rifiuti a Genova.Come noto, da tempo Amiu non riesce a smaltire con regolarità l'indifferenziato, a causa degli impianti esterni che non riescono a ricevere i rifiuti, con conseguenze che si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
