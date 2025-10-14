Caos pista ciclabile Soccavo stop ai lavori dopo le proteste | il progetto Pnrr può cambiare
Tempo di lettura: 3 minuti Dopo le proteste, a Soccavo arriva lo stop alla pista ciclabile. Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno, per impegnare l’amministrazione a sospendere i lavori. Il tratto nel mirino è quello tra via Antonino Pio e Via Cassiodoro. “ Per necessarie verifiche di fattibilità” spiega Gennaro Acampora, capogruppo del Pd. I dem hanno raccolto le contestazioni di residenti e commercianti, per una serie di criticità. Problemi legati al traffico e all’impatto sul commercio. La richiesta di stop al cantiere era in una petizione, ma anche in una delibera della Municipalità 9. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
