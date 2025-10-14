Caos per la Flotilla candidata all'Ambrogino l'attivista Cioppi | Demonizzano l'azione dal basso perché fa paura

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flotilla è stata candidata all'Ambrogino d'oro, il premio che si conferisce ai cittadini milanesi meritevoli. Questa decisione ha provocato indignazione e reazioni spiacevoli da parte di intellettuali e politici. La redazione di Fanpage.it ha intervistato Margherita Cioppi, capomissione della barca Karma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

