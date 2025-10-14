Caos in Madagascar presidente in fuga I militari | Abbiamo preso il potere

Da protesta a ammutinamento, da ammutinamento a cambio di regime: sono stati giorni di alta tensione per il Madagascar dove, in fin dei conti, l’atteso smottamento è arrivato. Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre il presidente Andry Rajoelina, dopo settimane di proteste avviate dai giovani contro il carovita, le scarse prospettive di sviluppo e i problemi energetici, ha lasciato il Paese a bordo di un aereo francese per dirigersi a Parigi e in giornata i militari unitisi alle proteste di piazza il 12 ottobre scorso hanno dichiarato la presa del potere. Il Capsat prende l’iniziativa e destituisce Rajoelina. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Caos in Madagascar, presidente in fuga. I militari: “Abbiamo preso il potere”

