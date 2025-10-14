Caos in Madagascar il presidente fugge e scioglie il Parlamento su Facebook È impeachment e l’esercito prende il potere

Antananarivo, 14 ottobre 2025 - Il Madagascar nel caos totale. Il presidente Andry Rajoelina, dopo giorni di dure proteste popolari, ha sciolto la camera bassa del parlamento su Facebook, dopo essere fuggito in "un luogo sicuro". Un'unità militare d'élite dell'esercito ha preso il potere nel Paese dopo che l'Assemblea nazionale, corrispondente alla Camera bassa, aveva votato l'impeachment del presidente. Da settimane sono incorso nel Paese di manifestazioni contro il governo. Sabato scorso il Corpo d'armata del personale e dei servizi amministrativi e tecnici (Capsat), un reparto speciale dell'esercito del Madagascar, si era schierato dalla parte dei manifestanti contro il presidente Rajoelina, annunciando di avere il controllo delle forze armate nazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caos in Madagascar, il presidente fugge e scioglie il Parlamento su Facebook. È impeachment e l’esercito prende il potere

Contenuti che potrebbero interessarti

Disordini e caos politico in #Madagascar, dove la protesta contro la corruzione e il malgoverno è stata lanciata dai giovani della Generazione Z. Un’onda di rivendicazioni e di lotta che attraversa – anche via social – molti Paesi del Sud del mondo. #Tg1 Enrico - facebook.com Vai su Facebook

Disordini e caos politico in #Madagascar, dove la protesta contro la corruzione e il malgoverno è stata lanciata dai giovani della Generazione Z. Un’onda di rivendicazioni e di lotta che attraversa – anche via social – molti Paesi del Sud del mondo. #Tg1 Enrico - X Vai su X

Caos in Madagascar, il presidente fugge e scioglie il Parlamento su Facebook. È impeachment e l’esercito prende il potere - Le proteste sono iniziate il 25 settembre dai giovani per le continue interruzioni di forniture di acqua e energia. Da msn.com

Madagascar, il presidente Rajoelina fugge incalzato da Gen Z e da una parte dell'esercito. Il suo discorso alla nazione - Il presidente Andry Rajolina è fuggito "in un luogo sicuro", l'esercito, che prima lo difendeva, da sabato 11 ottobre si ... Riporta tg.la7.it

Il presidente del Madagascar è fuggito dal Paese dopo il tentativo di colpo di Stato militare - Andry Rajoelina ha detto di temere per la sua vita, dopo che l'unità militare Capsat si è aggiunta alle proteste contro il suo governo che durano ormai da settimane. Come scrive msn.com