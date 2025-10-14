Cantina Goretti premiata con i Tre Bicchieri Gambero Rosso 2026 per Il Trebbio

“Il Trebbio”, vino bianco da uve 100% Trebbiano Spoletino della Cantina Goretti, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Tre Bicchieri dalla guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Il premio è stato consegnato domenica 12 ottobre a Roma, durante la cerimonia ufficiale che celebra le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

SABATO 20 SETTEMBRE – SMR WINE Dalle 18:00, Area Verde Santa Maria Rossa! Una serata imperdibile per il nostro paese con: Musica live degli 88 FOLLI (da non perdere, spaccano!) Vino della Cantina Goretti Taglieri in collaborazione co - facebook.com Vai su Facebook

I migliori vini d'Italia premiati con i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso - Toscana e Piemonte sul podio per numero di vini premiati non è una notizia, ma lo è che abbiano ottenuto il riconoscimento per la prima volta un Biferno rosso in Molise, un Ribona nelle Marche e un Ci ... Riporta gamberorosso.it